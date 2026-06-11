Lluvias inundan calles de Atuntaqui y complican el tráfico en la E35

Lluvias anegan Atuntaqui y afectan el tránsito en la E35

Una intensa lluvia cayó la tarde de este jueves 11 de junio de 2026 sobre la provincia de Imbabura y dejó varias afectaciones en la ciudad de Atuntaqui.

Calles inundadas, acumulación de agua y problemas en la movilidad fueron algunas de las consecuencias reportadas por ciudadanos a través de redes sociales.

Videos captan la magnitud del temporal

El torrencial aguacero se registró durante horas de la tarde y afectó distintos sectores de Atuntaqui, ciudad ubicada a pocos kilómetros de Ibarra.

Videos difundidos por usuarios muestran cómo el agua cubrió varias calles, dificultando el tránsito de vehículos y peatones en diferentes zonas urbanas.

Las imágenes compartidas en redes sociales evidencian la fuerza de la lluvia y la rápida acumulación de agua en las vías.

Imbabura, una fuerte lluvia afectó a la ciudad de Atuntaqui en dónde varias calles terminaron inundadas pic.twitter.com/Vvl83Q1gvH — We News (@wenewsec) June 12, 2026

Algunos conductores tuvieron que reducir la velocidad para circular con precaución en medio de las inundaciones temporales.

Congestión y precauciones en la vía E35

Uno de los puntos más afectados fue la vía E35, en el ingreso a Atuntaqui en sentido sur-norte.

En este tramo se reportó congestión vehicular debido a la acumulación de agua sobre la calzada, lo que complicó la circulación durante varias horas.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas ni daños de gran magnitud.

Sin embargo, los usuarios en redes sociales alertaron sobre las dificultades para movilizarse y la necesidad de conducir con precaución mientras persistían las lluvias.

Gestión de Riesgos intensifica planes ante El Niño

Horas antes de este evento climático, la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, informó sobre la socialización de lineamientos estratégicos con autoridades provinciales para fortalecer la prevención, coordinación y capacidad de respuesta frente al posible impacto del fenómeno de El Niño 2026-2027.

Las acciones buscan mejorar la preparación de los territorios ante posibles emergencias relacionadas con lluvias intensas, inundaciones y otros eventos asociados al evento climático.