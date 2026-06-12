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Ecuador

Oleaje se intensificará en las costas ecuatorianas entre el 14 y 15 de junio, dice el Inocar

Autoridades hacen un llamado a tener cuidado ante el incremento del oleaje en Ecuador. 

Ecuador experimentará un incremento en el oleaje este 14 y 15 de junio.

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Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizada:

12 jun 2026 - 07:41

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Entre el 14 y 15 de junio de 2026, las costas ecuatorianas intensificarán su oleaje, de acuerdo con información del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, Inocar.

"El 14 al 15 de junio se espera un incremento de la intensidad del oleaje, con condiciones entre agitado y muy agitado", indicó la entidad.

Llamado a la precaución 

Añadió además que el 12 y 13 de junio, el estado del mar se mantendrá entre moderado y agitado.

Las autoridades hacen un llamado a tomar precauciones para evitar posibles incidentes ante este hecho. 

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