Temporada de calor en Quito: Bomberos y AMC realizan patrullajes para evitar incendios forestales

Zonas de Quito donde la AMC y los Bomberos vigilaron y sancionaron las quemas de desechos

El Cuerpo de Bomberos de Quito, en coordinación con la Agencia Metropolitana de Control (AMC), realizó este sábado, 18 de julio del 2026, patrullajes interinstitucionales en distintos puntos de la capital para identificar quemas de desechos que podrían desencadenar incendios forestales.

Las inspecciones se desarrollaron en sectores como:

Nono

San Miguel del Común

Yaruquí

La Merced

San Antonio de Pichincha

La Colmena Alta

La Argelia

La Tola Baja

Calderón

Estas zonas son consideradas de atención por el riesgo que representan este tipo de actividades.

Quemas derivaron en procesos sancionatorios

Durante los recorridos, las autoridades detectaron varias quemas de desechos, por lo que se iniciaron los procesos administrativos sancionatorios establecidos para estos casos.

El objetivo de estas acciones es evitar que el fuego se propague hacia áreas de vegetación, especialmente en una época en la que las condiciones climáticas favorecen la aparición y expansión de incendios forestales.

Una quema puede salirse de control en minutos

El Cuerpo de Bomberos recordó que una quema, aunque parezca controlada, puede extenderse en pocos minutos y convertirse en una emergencia que afecte bosques, viviendas, cultivos y espacios naturales.

Las autoridades insistieron en que la prevención es una de las herramientas más importantes para reducir este tipo de emergencias y proteger tanto a la población como al entorno natural.

Llamado a evitar las quemas

Bomberos y la AMC hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar la quema de basura, maleza o cualquier otro tipo de desechos, ya que estas prácticas incrementan el riesgo de incendios forestales.

Además, recordaron que cuidar los espacios naturales es una responsabilidad compartida, por lo que exhortaron a la población a colaborar con las medidas de prevención y reportar cualquier conato de incendio o quema que represente un peligro.