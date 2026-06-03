Así operaba la presunta estructura delictiva en la que estaría involucrado el alcalde de Esmeraldas

El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís y siete personas más fueron detenidos la madrugada de este miércoles 8 de junio de 2026 por presunto lavado de activos. El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que los procesados formaban parte de una estructura delictiva que movió más de 15 millones de dólares.

La investigación se inició en noviembre de 2025, tras con base en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), detalló la Fiscalía General del Estado.

Las detenciones se realizaron tras 18 allanamientos simultáneos en Esmeraldas, Santa Elena, Pichincha y Sucumbíos. Allí se recabaron indicios como: terminales móviles, computadoras, dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego, documentos y más relacionados al caso.

En declaraciones a la prensa, Reimberg informó que la Unidad de Análisis Financiero identificó transferencias por 7 millones de dólares distribuidos de la siguiente manera:

USD 240 000 a funcionarios públicos

USD 320 000 en retiros en efectivo

USD 980 000 en operaciones de movimientos de valor

Además, se detectaron movimientos por 7,5 millones de dólares mientras que al Servicio de Rentas Internas solo se reportó 252 000 dólares.

Entre los detenidos está un juez del Consejo de la Judicatura del cantón Nueva Loja, que antes se desempeñó como juez en Esmeraldas. Dos funcionarios de la Unidad Judicial de Esmeraldas, un funcionario de una ONG, que también es funcionario del Municipio de Esmeraldas.

Empresa vinculada al alcalde está bajo investigación

La investigación señala que la empresa REYPEZPACIFIC S.A., de la cual Villacís posee el 98% de las acciones, habría mantenido relaciones comerciales y financieras con personas y compañías investigadas por lavado de activos.

Entre ellas figura PEZYMAR EXPORT S.A.S., empresa que actualmente enfrenta un proceso judicial por este delito y que, según las investigaciones, estaría relacionada con Flavio Leonardo Briones Chiquito, señalado como cabecilla del grupo criminal Los Lobos, y con Génesis Michelle Mendoza Tuárez, ambos asesinados en Manta durante 2025, detalló el Ministro.

De acuerdo con las indagaciones, la presunta red habría movilizado alrededor de 17 millones de dólares cuyo origen estaría bajo sospecha, utilizando empresas relacionadas, transferencias a terceros y otras operaciones financieras para ocultar el rastro del dinero.

Movimientos financieros bajo la lupa

La UAFE detectó varias operaciones que forman parte de la investigación:

Cerca de 7 millones de dólares transferidos a distintos beneficiarios.

transferidos a distintos beneficiarios. Aproximadamente 240.000 dólares dirigidos a funcionarios públicos.

dirigidos a funcionarios públicos. Retiros en efectivo por alrededor de 320.000 dólares .

. Operaciones mediante transporte de valores por casi 980.000 dólares .

. Movimientos financieros que superan los 7,5 millones de dólares, pese a que los ingresos reportados al SRI alcanzaban aproximadamente 252.000 dólares.

Reimberg también mencionó que el alcalde de Esmeraldas recibió en sus cuentas 1,4 millones de dólares y una parte lo entregó en efectivo a su hermano y a otros funcionarios públicos municipales y le la Unidad Judicial.

Entre los aprehendidos constan Luis Jheovanny Reyna Tenorio, Juan Alberto Lastre Castillo, Diego Geovanny Montaño Tenorio, Carol Zuleyka Lemos Hurtado, Jonathan Geovanny Monte Baguí, Jorge Bolívar Pinos Galindo y Kleber Andrés Salcedo Tomalá.