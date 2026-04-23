Rescatista mexicano vuelve a Manta, 10 años después del terremoto del 16 de abril

Ismael Villegas, presidente de Topos Adrenalina de México, recorrió Manta, provincia de Manabí, 10 años después del terremoto del 16 de abril de 2016.

"Después de 10 años estoy empezando a conocer Manta", dijo el rescatista mexicano, Ismael Villegas, en su reencuentro con la zona del terremoto del 16 de abril de 2016.

En su recorrido por las calles del puerto manabita, el presidente del grupo Topos Adrenalina de México, se mostró sorprendido por el cambio.

""Encuentro una ciudad dinámica, floreciente y llena de energía". Ismael Villegas, presidente de Topos Adrenalina de México

Villegas volvió a los sitios donde su experticia en búsqueda y rescate de víctimas fue clave. Jhon Vera, presidente de la Asociación de Comerciantes de Tarqui, lo recibió y le agradeció por su labor altruista. Además, les obsequió una camiseta.

También visitó a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Manta.

En su regreso, la Alcaldía local le otorgó un reconocimiento por su labor en 2016.

Rol de los topos en el terremoto

Los Topos de México fueron fundamentales en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7.8 que sacudió y devastó principalmente a Manabí y Esmeraldas.

Ismael y un grupo de compañeros llegaron al país para localizar sobrevivientes entre los escombros y brindaron capacitaciones sobre manejo de crisis.

Imagen de abril de 2016, de las labores de rescate de los Topos de México en Manta, provincia de Manabí. Facebook de Topos mexicanos

Con el apoyo de canes entrenados en técnicas especializadas para buscar "triángulos de vida", trabajaron en las zonas más afectadas como Pedernales y Manta.

El 24 de abril de 2016, lograron rescatar a 15 personas con vida de entre los escombros del devastador terremoto.