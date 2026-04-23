Muerte en clínica dental de Quito: abogado dice que se mintió para obtener permisos

Por la muerte de Luis Alarcón, ocurrida durante un procedimiento odontológico en una clínica dental de Quito, se abrió una investigación previa en Fiscalía.

El hecho se registró el 2 de abril de 2026, cuando el paciente de 37 años se sometió a procedimientos odontológicos. Según la clínica durante la intervención, el paciente presentó una reacción adversa y pese a los intentos de reanimación, falleció en el lugar.

Actualmente, la representante legal del establecimiento, dos odontólogos y una anestesióloga son investigados para determinar si hubo o no una mala práctica.

El abogado de la familia, Oswaldo Trujillo, sostuvo, este jueves 23 de abril de 2026, que el centro odontológico habría incurrido en mentiras para obtener sus permisos de funcionamiento.

Según indicó el defensor, durante una inspección de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) se detectaron anomalías en la nómina de profesionales, la presencia de insumos caducados, fallas en el manejo de desechos y la existencia de medicamentos no acordes con los servicios autorizados.

“Para la obtención de permisos se debe contar con ciertos especialistas en nómina, y resulta que cuando se realiza la inspección del Acess, esos especialistas no existían. Es decir, Implanta mintió para obtener los permisos y operar sin una regulación profesional”, afirmó el jurista a Primicias.

El abogado también sostiene que ese establecimiento odontologíco no contaba con los equipos necesarios para garantizar los tratamientos, ni para responder ante eventuales emergencias.

Por su parte, la clínica Implanta aseguró que colaborará con la investigación y aseguró que su actuación se enmarcó dentro de los protocolos. En un comunicado, emitido el pasado 10 de abril, el centro odontológicos utilizó en Luis Alarcón sedación consciente, no anestesia general.

Según su versión, la emergencia se produjo por una “reacción adversa inesperada”. Ante eso, la clínica aseguró que se activaron protocolos de atención, incluyendo soporte ventilatorio y la alerta al sistema de emergencias ECU 911.

Sin embargo, el abogado de la familia de la víctima cuestiona esa actuación: “¿Por qué rompían documentos? ¿Por qué sacaron cosas ocultas en fundas en ese momento? Justamente porque intentaban encubrir el error que provocó la muerte de Luis”, indicó.

Investigados no fueron a rendir la versión

Este 23 de abril estaba prevista la toma de versiones de los profesionales que atendieron a Luis Alarcón y también el representante de la clínica, pero no acudieron. Por lo tanto, la diligencia fue diferida a pedido de la defensa de los investigados.

La Fiscalía recabando evidencias para esclarecer lo ocurrido. Están pendientes los resultados de los exámenes toxicológicos que permitirán determinar qué sustancias fueron administradas al paciente. La autopsia estableció como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio.

Este caso causó conmoción en Ecuador, no solo por las circunstancias del fallecimiento, sino también porque Alarcón era padre de una bebé de dos meses, lo que ha intensificado el reclamo de su familia por obtener justicia