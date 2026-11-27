El Gobierno de Ecuador cerró las fronteras durante el período electoral.

Ecuador restringe temporalmente el ingreso de ciudadanos extranjeros por las fronteras terrestres con Colombia y Perú, desde este viernes 27 de noviembre hasta las 23:59 del martes 1 de diciembre de 2026.

La medida fue dispuesta por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 539, suscrito en Guayaquil, a dos días de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El documento también ordena el despliegue de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas y los principales puertos del país, ante la identificación de amenazas y riesgos para la seguridad del Estado y el desarrollo de la jornada electoral.

¿Por qué Ecuador restringe el ingreso de extranjeros?

La decisión se sustenta en un informe estratégico del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), remitido a la Presidencia este viernes 27 de noviembre.

El documento, clasificado como secreto, analiza la situación de seguridad de las zonas fronterizas y los puertos marítimos de Ecuador y advierte sobre riesgos y amenazas contra la soberanía nacional y el desarrollo del sufragio.

Entre los considerandos del decreto, el Ejecutivo señala que se han identificado actividades ilícitas y hechos violentos en distintos sectores de las zonas fronterizas.

Sin embargo, el documento no detalla cuáles son las amenazas específicas identificadas por Inteligencia.

Noboa dispone control militar en fronteras y puertos

El artículo 2 del decreto establece el despliegue operacional y táctico de las Fuerzas Armadas, así como el control militar en los siguientes sectores:

Zonas de seguridad de las fronteras terrestres norte y sur.

Principales puertos de la costa ecuatoriana.

Instalaciones y puertos pesqueros artesanales.

Las Fuerzas Armadas deberán remitir al Ministerio de Defensa los informes sobre las operaciones desarrolladas.

Por otra parte, el Ejecutivo dispuso que las instituciones competentes adopten medidas para garantizar el transporte de mercancías, las actividades comerciales y el funcionamiento de las instalaciones portuarias y pesqueras durante la vigencia de la restricción migratoria.

La restricción estará vigente hasta las 23:59 del martes 1 de diciembre de 2026, dos días después de la jornada electoral prevista para el domingo 29 de noviembre.

El decreto establece que la medida se aplica a toda persona extranjera que pretenda ingresar al territorio ecuatoriano por las fronteras terrestres. No contempla expresamente excepciones para residentes extranjeros ni especifica los procedimientos que se aplicarán en los pasos fronterizos.

Tampoco dispone restricciones al ingreso de ecuatorianos, a la salida del país o a la llegada de pasajeros por vía aérea.

La ejecución del decreto estará a cargo de los ministerios de Defensa, Interior e Infraestructura y Transporte, junto con las Fuerzas Armadas.