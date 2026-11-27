Un total de 533 personas mayores de 50 años y con discapacidad física igual o superior al 75 % ejercieron su derecho al voto este viernes 27 de noviembre de 2026 durante la jornada Voto en Casa, en el marco de las Elecciones Seccionales y del Cpccs.

El acto inaugural contó con la presencia de las autoridades del CNE y la secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis).

Durante la apertura, las autoridades electorales destacaron la necesidad de traducir la inclusión en mecanismos concretos que garanticen la participación efectiva de todos los ciudadanos.

Logística y despliegue en las 24 provincias

Para llevar las urnas hasta los domicilios de los electores habilitados, para evitar desplazamientos hacia recintos electorales, el organismo electoral organizó un operativo a escala nacional con los siguientes detalles:

Juntas y rutas: Despliegue de 186 Juntas Receptoras del Voto Móviles distribuidas en 113 rutas en las 24 provincias del país.

Despliegue de distribuidas en en las del país. Acompañamiento: Equipos técnicos electorales acudieron directamente a las viviendas de los beneficiarios bajo los procedimientos establecidos, con el seguimiento de observadores electorales nacionales e internacionales.

Custodia de urnas y fecha del escrutinio

Una vez concluida la votación domiciliaria a las 17:00, los paquetes electorales fueron sellados y remitidos hacia los Centros de Procesamiento Electoral (CPE) de cada provincia.

Allí permanecerán bajo custodia militar hasta el domingo 29 de noviembre, a partir de las 17:00, cuando finalice la jornada general de sufragio y las Juntas Provinciales Electorales instalen el escrutinio público.

Con esta jornada cumplida tras la votación de personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada el jueves 26 de noviembre, el calendario electoral avanza hacia los comicios generales del domingo 29 de noviembre.