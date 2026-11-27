El viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Dávalos, y el embajador de Japón en Ecuador, Horiuchi Toshihiko, sostuvieron una reunión de trabajo bilateral este viernes 27 de noviembre de 2026.

La Cancillería del Ecuador informó este viernes 27 de noviembre de 2026 que avanza en las gestiones para fortalecer los vínculos comerciales y de cooperación con Japón.

Esto de cara a la próxima reunión del Comité Económico y Comercial programada para diciembre.

El encuentro de trabajo al viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Dávalos, con el embajador de Japón acreditado en el país, Horiuchi Toshihiko, para revisar la agenda bilateral y las perspectivas de un futuro acuerdo comercial.

Agenda y ejes de cooperación

De acuerdo con la información difundida por la cartera de Estado, la cita permitió proyectar nuevas vías de intercambio entre ambas naciones en distintos frentes:

Comercio e inversión: Revisión de los preparativos del Comité Económico y Comercial de diciembre y evaluación de un eventual acuerdo comercial.

Revisión de los preparativos del Comité Económico y Comercial de diciembre y evaluación de un eventual acuerdo comercial. Ámbitos estratégicos: Cooperación en áreas como innovación e inteligencia artificial.

Con esta reunión, Ecuador y Japón ratificaron su disposición de estrechar la relación bilateral y ampliar los espacios de inversión y colaboración conjunta.