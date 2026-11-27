Una montañista que quedó atrapada entre rocas en el volcán Los Ilinizas

Una montañista que quedó atrapada entre las rocas en el volcán Los Ilinizas, en el sector de El Chaupi (provincia de Pichincha) y fue localizada tras varias horas de búsqueda este viernes 27 de noviembre de 2026.

El incidente se produjo en horas de la mañana y motivó la activación de un operativo interinstitucional coordinado a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Tras ubicar a la ciudadana, los rescatistas iniciaron las maniobras de descenso para ponerla a salvo y facilitar su valoración por parte del personal médico.

Operativo aéreo y terrestre bajo condiciones climáticas adversas

Las labores para llegar hasta la montañista enfrentaron serias dificultades debido a lo agreste del terreno y al mal clima en la montaña.

Las instituciones desplegaron recursos especializados por aire y tierra: