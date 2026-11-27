Localizan a una montañista que quedó atrapada entre rocas en Los Ilinizas
Un operativo aéreo y de alta montaña permitió localizar a una mujer que quedó atrapada entre rocas en Los Ilinizas
Una montañista que quedó atrapada entre rocas en el volcán Los Ilinizas
ECU 911
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Actualizada:
27 nov 2026 - 22:03
Una montañista que quedó atrapada entre las rocas en el volcán Los Ilinizas, en el sector de El Chaupi (provincia de Pichincha) y fue localizada tras varias horas de búsqueda este viernes 27 de noviembre de 2026.
El incidente se produjo en horas de la mañana y motivó la activación de un operativo interinstitucional coordinado a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.
Tras ubicar a la ciudadana, los rescatistas iniciaron las maniobras de descenso para ponerla a salvo y facilitar su valoración por parte del personal médico.
Operativo aéreo y terrestre bajo condiciones climáticas adversas
Las labores para llegar hasta la montañista enfrentaron serias dificultades debido a lo agreste del terreno y al mal clima en la montaña.
Las instituciones desplegaron recursos especializados por aire y tierra:
- Apoyo aéreo: La Policía Nacional activó un helicóptero con rescatistas hacia el sector del Iliniza Sur.
- Equipos en tierra: Participaron efectivos de los Cuerpos de Bomberos de Mejía, Latacunga y Cayambe, junto al Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y guías de la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña (Aseguim).
- Rutas alternas: El Cuerpo de Bomberos de Mejía detalló que 11 rescatistas de alta montaña, divididos en dos grupos, avanzaron hacia la cumbre y debieron buscar rutas alternativas para continuar con la búsqueda y localizarla.
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