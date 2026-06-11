Hallan imagen de Cristo Redentor a orillas de la comuna Palmar de Santa Elena

Un grupo de pescadores encontró este 11 de junio de 2026, la escultura de Cristo Redentor a orillas del mar.

Un insólito hecho se registró en uno de los balnearios de Santa Elena, este 11 de junio de 2026.

Un grupo de pescadores encontró una imagen del Cristo Redentor en el sector de rompeolas de la comuna Palmar.

El insólito hallazgo sorprendió a los habitantes, quienes coordinaron con las autoridades el retiro de la imagen.

Se notificó del encuentro a autoridades de la Parroquia Santa Rita de Casia y de Ayangue. Sin embargo, señalaron que la imagen no pertenece a su sector.

El Cristo Redentor fue entregado formalmente a la Iglesia Santa Rita de Casia.

Mientras, los habitantes no salen del asombro ante el hallazgo, y lo consideran un símbolo de profunda fe y esperanza para cada uno de sus ciudadanos.