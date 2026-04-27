De El Ángel al Chocó Andino: Ecuador postula 9 tesoros naturales a la lista de la Unesco

Ecuador anunció la incorporación de nueve sitios culturales y naturales a la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), un paso previo para su eventual declaratoria.

Entre las propuestas está el paisaje cultural del Puñay, un imponente sitio arqueológico con estructuras piramidales prehispánicas ubicado en la provincia de Chimborazo.

Lugares y pasajes llenos de biodiversidad

También están el paisaje cultural del cacao, un tributo a los sistemas tradicionales y saberes ancestrales de la Costa y la Amazonía y el Bosque Nublado del Chocó Andino, caracterizado por su extraordinaria biodiversidad.

Además constan el Complejo Arqueológico Yacuviña, en El Oro; las reservas ecológicas El Ángel y Manglares Churute, en el Golfo de Guayaquil.

Finalmente, están la reserva biológica El Quimi-Mesetas de Arenisca, en la Cordillera del Cóndor; la reserva de producción de fauna Chimborazo y la cultura manteña y su interacción en el bosque seco de la provincia costera de Manabí.

Un paso fundamental para la nominación

Estos sitios narran la "milenaria historia y biodiversidad única" de Ecuador, según señaló en un comunicado el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

Este paso es fundamental, ya que las candidaturas a la Lista del Patrimonio Mundial no se tendrán en cuenta a menos que el bien propuesto ya esté incluido en la Indicativa.