Aprobación de la 'Ley Antimafias' abre nueva etapa de cooperación entre Ecuador e Italia

Ecuador e Italia fortalecen sus lazos de cooperación institucional tras la aprobación de la 'Ley Antimafias' en el Parlamento.

Tras la aprobación de la 'Ley Antimafias' en el Pleno del Parlamento este lunes 09 de noviembre de 2026, la Asamblea Nacional concretó un paso clave para fortalecer la cooperación internacional entre Ecuador e Italia en la lucha contra el crimen organizado.

Reconocimientos a la delegación italiana

Durante la jornada, la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, entregó reconocimientos a los miembros de la delegación del país europeo por su asistencia técnica y aportes en el tratamiento del proyecto de ley.

Entre los homenajeados figuró Giorgio Silli, secretario general de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), para impulsar el intercambio de experiencias legislativas e institucionales en la región.

La delegación de Italia compartió experiencias legislativas para combatir el crimen organizado, priorizando el rastreo del dinero ilícito y el control en las cárceles.

Asimismo, se otorgó una distinción a Chiara Colosimo, diputada y presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia, por su labor en la fiscalización e investigación de estructuras delictivas en su país.

Claves de la experiencia italiana

Durante su intervención, Colosimo expuso las lecciones operativas que ha dejado la lucha contra el crimen organizado en Italia, enfatizando la importancia de neutralizar a los cabecillas recluidos.

"Es necesario impedir que las organizaciones mafiosas mantengan el control de sus actividades desde las cárceles y transmitan su poder de una generación a otra". Chiara Colosimo, diputada y presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia

Rastreo de dinero y control estatal

Colosimo subrayó además que uno de los ejes centrales para desarticular a estas bandas es afectar de manera directa su músculo financiero y su patrimonio.

"No duden, porque cuando el Estado duda, la mafia avanza", concluyó el titular de la comisión italiana, instando a mantener la firmeza en la aplicación de las nuevas herramientas legales.