Ejército ecuatoriano desmiente supuesta agresión y corte de cabello a jóvenes indígenas

Como "información falsa" calificó el Ejército ecuatoriano a las declaraciones que se difunden por algunos medios digitales sobre una supuesta agresión a jóvenes indígenas.

Según relatos en redes dos jóvenes indígenas que señalan ser oriundos de Quiroga, en la provincia de Imbabura, denuncian que fueron interceptados por miembros del Ejército ecuatoriano, quienes los habrían agredido físicamente y cortado el cabello.

Ante este testimonio el Ejército alerta que en el marco del paro de la Conaie circulan noticias falsas que intentan golpear el accionar de las fuerzas el orden.

Ante ello la institución militar recalca que "el Ejército Ecuatoriano actúa con respeto a los derechos humanos, la cultura y las tradiciones de nuestros pueblos".

En las comunidades indígenas del norte de Ecuador el uso del cabello largo es un símbolo de tradición y respeto a su identidad cultural.

El corte de su cabello sin consentimiento previo se constituye en una grave ofensa a su cultura y espiritualidad en la cosmovisión andina.