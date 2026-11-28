Fuertes lluvias se registran en distintos sectores de Quito la tarde de este sábado 27 de noviembre.

Las fuertes lluvias que se registran en Quito la tarde de este sábado 28 de noviembre de 2026 han provocado acumulación de agua en diferentes vías de la capital, según informó el ECU 911.

A través de su sistema de videovigilancia, el organismo identificó precipitaciones en sectores del centro, norte y sur de Quito, así como en los valles de Cumbayá y Los Chillos.

Las lluvias coinciden con el aviso a corto plazo número 67, emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), que advierte sobre el incremento de las precipitaciones en la Sierra entre las 15:00 y las 19:00 de este sábado.

A las 14:50, el organismo meteorológico informó que las imágenes satelitales mostraban el desarrollo de nubosidad asociada a lluvias y tormentas en varios puntos de la región Interandina. Además, advirtió sobre la posibilidad de caída de granizo en zonas puntuales.

¿En qué sectores de Quito se registran lluvias?

El ECU 911 informó que, mediante las cámaras de videovigilancia, se observan precipitaciones en los siguientes sectores:

Intercambiador de las avenidas Simón Bolívar y General Rumiñahui.

La Forestal.

La Alameda.

González Suárez.

La Mariscal.

Cumbayá.

Valle de los Chillos.

Queseras del Medio.

El organismo también reportó acumulación de agua en diferentes arterias viales, como en el sector de El Trébol, en el centro sur de Quito.

Acumulación de agua en los centros comerciales de Cumbayá

La lluvia se presentó con mayor intensidad en el nororiente de la capital, específicamente en los valles de Cumbayá y Tumbaco.

Imágenes en redes sociales mostraron que el agua ingresó al parqueadero del centro comercial Paseo San Francisco, lo que complicó la movilidad de las personas que intentaban salir del establecimiento.

Para la atención de esta emergencia, el ECU 911 coordinó la asistencia del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, que acudió con una unidad operativa y un vehículo motobomba para atender la novedad.

Videos en redes sociales mostraron que la lluvia intensa provocó acumulación de agua en la primera planta del centro comercial Scala Shopping.

Asimismo, en la avenida Interocéanica, a la altura de El Nacional, un vehículo resultó averiado debido a la corriente de agua que arrastró troncos y piedras a mitad de la vía.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad, circular con precaución y respetar los límites de velocidad establecidos.

Inamhi alerta por lluvias fuertes en seis cantones de Pichincha

El pronóstico del Inamhi contempla precipitaciones intensas no solo en Quito, sino también en los cantones Mejía, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Rumiñahui y San Miguel de los Bancos.

En Cayambe y Pedro Moncayo, en cambio, se esperan lluvias de intensidad moderada.

La advertencia también incluye sectores de Azuay, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura y Loja, donde podrían registrarse precipitaciones fuertes durante la jornada.

¿Hasta qué hora continuarán las lluvias en Quito?

El aviso meteorológico del Inamhi estará vigente hasta las 19:00 de este sábado 28 de noviembre. Sin embargo, el organismo prevé que las precipitaciones se extiendan durante la tarde y noche en varios sectores de la Sierra.

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas y granizadas, se recomienda evitar permanecer en espacios abiertos, mantenerse alejados de árboles y no atravesar calles con acumulación considerable de agua.