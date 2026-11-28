Las intensas lluvias provocaron estragos en las principales calles de Cumbayá y Tumbaco,

Las intensas lluvias provocaron daños e inundaciones en los valles de Cumbayá y Tumbaco la tarde de este sábado 28 de noviembre del 2026.

El parqueadero del centro comercial Paseo San Francisco resultó inundado, lo que complicó la movilidad de las personas que intentaban salir del establecimiento.

Para la atención de esta emergencia, el ECU 911 coordinó la asistencia del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, que acudió con una unidad operativa y un vehículo motobomba para atender la novedad.

Videos en redes sociales mostraron que la lluvia intensa provocó acumulación de agua en la primera planta del centro comercial Scala Shopping.

Un muro colapsó en Tumbaco

Asimismo, en la avenida Interocéanica, a la altura de El Nacional, un vehículo resultó averiado debido al colapso de un muro. La corriente de agua formada por las fuertes lluvias arrastró troncos y piedras a mitad de la vía.

Por esta causa, el paso entre Cumbayá y Tumbaco, por la Av. Oswaldo Guayasamín, se encuentra parcialmente habilitado. Las autoridades se encuentran en la zona para gestionar el tránsito.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad, circular con precaución y respetar los límites de velocidad establecidos.