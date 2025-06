Érika Vélez revela que padece hipotiroidismo de Hashimoto; ¿qué es esta enfermedad?

La presentadora de televisión, Érika Vélez, reveló en una historia en Instagram este jueves, 26 de junio del 2025, que fue diagnosticada con la enfermedad de hipotiroidismo de Hashimoto.

Vélez que ha sido presentadora en los programas de MasterChef Ecuador que se transmiten por Teleamazonas, dijo en una breve historia que tras ser detectada con este padecimiento ha tenido que cambiar parte de su rutina alimenticia.

"Actualización de mi vida. Resulta que me descubrieron, me detectaron, hipotiroidismo de Hashimoto; me ha costado un poquito asimilarlo, pero ya estoy con medicación y tengo que cambiar algunas cosas de mi vida", dijo Vélez.

¿Qué es el hipotiroidismo de Hashimoto?

El hipotiroidismo de Hashimoto es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca a la glándula tiroides.

Datos médicos señalan que este padecimiento causa inflamación y, con el tiempo, puede llevar a una disminución de la función tiroidea.

Entre los principales síntomas se señalan:

Fatiga: Sentirse cansado y con poca energía es común.

Aumento de peso: El metabolismo lento puede causar aumento de peso.

Intolerancia al frío: Sensación de frío incluso en temperaturas normales.

Piel seca y cabello seco: La función tiroidea reducida puede afectar la piel y el cabello.

Estreñimiento: El metabolismo lento puede afectar la función intestinal.

Depresión: La función tiroidea deficiente puede afectar el estado de ánimo.

Dolor articular: Algunas personas pueden experimentar dolor o rigidez en las articulaciones.

Hinchazón: Se puede observar hinchazón en la cara, manos y pies.

Ronquera: La inflamación de la tiroides puede afectar las cuerdas vocales.

Esta enfermedad es más común en mujeres de mediana edad, aunque puede afectar a personas de cualquier edad.

Investigaciones han revelado que existe una predisposición genética, lo que significa que tener antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes o tiroideas aumenta el riesgo.