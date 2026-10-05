Esto se sabe de la chiva que se volcó en Azogues y dejó personas heridas

Una chiva se volcó el sábado 3 de octubre en el centro de Azogues, provincia de Cañar.

Una chiva se volcó la tarde del sábado 3 de octubre de 2026 en el centro de Azogues, provincia de Cañar. El accidente ocurrió en la intersección de las calles Sucre y Rivera, según el reporte del ECU 911 Austro.

Dos días después del siniestro, videos del momento continúan circulando en redes sociales. Sin embargo, hasta este lunes 5 de octubre, las autoridades no han difundido públicamente un informe definitivo sobre las circunstancias que provocaron el volcamiento.

ECU 911 reportó inicialmente 10 personas atendidas

El ECU 911 Austro coordinó la emergencia con unidades de los Cuerpos de Bomberos de Azogues y Biblián, además de efectivos de la Policía Nacional.

El reporte inicial del organismo señaló que 10 personas recibieron atención tras el accidente. Los afectados fueron evaluados por los equipos de emergencia y posteriormente trasladados a diferentes casas de salud.

Hasta este lunes, no se ha localizado un nuevo balance oficial del ECU 911 que modifique esa cifra.

En medios de comunicación y redes sociales han circulado cifras superiores sobre el número de afectados.

¿Qué provocó el volcamiento?

Las causas del accidente tampoco han sido confirmadas oficialmente.

Después del siniestro circularon versiones que apuntaban a posibles condiciones de la calzada o a la cantidad de ocupantes que viajaban en el vehículo. No obstante, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades, por lo que no deben presentarse como la causa del volcamiento.

En el vehículo viajaban jóvenes vinculados a una actividad de una promoción de la Unidad Educativa La Providencia, según información recogida tras el accidente.

Las imágenes registradas durante el accidente muestran cómo el vehículo pierde estabilidad y termina volcado sobre uno de sus costados, pero el video por sí solo no permite establecer qué originó el siniestro.

¿Qué se sabe hasta este lunes?

Hasta este 5 de octubre de 2026, la información oficial disponible permite confirmar que el accidente ocurrió el sábado 3 de octubre en las calles Sucre y Rivera, en Azogues; que el ECU 911 coordinó la respuesta con Bomberos de Azogues, Bomberos de Biblián y Policía Nacional; y que el reporte inicial registró 10 personas atendidas.

Por ahora, no existe un balance oficial público actualizado sobre el número definitivo de afectados ni un pronunciamiento que determine la causa del volcamiento.