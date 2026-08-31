¿Qué hacer si tienes una emergencia durante una excursión?

Equipos especializados realizan rescates en zonas de montaña ante emergencias o accidentes durante excursiones.

Un fuerte dolor impidió que un excursionista continuara su recorrido por la Reserva de Vida Silvestre Pasochoa, por lo que fue necesaria la intervención de personal especializado para rescatarlo.

Una lesión, perder el camino o un cambio brusco del clima pueden convertir una caminata en una emergencia. Pero, ¿qué se debe hacer si ocurre en un lugar alejado y de difícil acceso?

Lo primero es llamar al 911

Ante una emergencia, el ECU 911 recomienda comunicarse inmediatamente al 9-1-1 para que se coordine la movilización de los equipos especializados.

En Quito, el Cuerpo de Bomberos cuenta con personal especializado en rescate y salvamento en ambientes de montaña.

La ubicación es fundamental. El ECU 911 recomienda proporcionar la localización a un familiar o conocido y, en caso de estar extraviado, permanecer en el lugar hasta que lleguen las unidades de primera respuesta.

En determinados rescates, el ECU 911 también puede utilizar herramientas de geolocalización para obtener la ubicación aproximada del dispositivo móvil y facilitar las labores de búsqueda.

No seguir avanzando si estás perdido

Si una persona pierde el sendero, continuar caminando puede alejarla todavía más del punto desde donde comenzaron a buscarla.

Por eso, la recomendación oficial ante un extravío es comunicarse con el 911, proporcionar la mayor cantidad posible de información sobre la ubicación y permanecer en el sitio mientras llegan los rescatistas.

También es importante conservar la batería del teléfono, ya que puede convertirse en el principal medio de comunicación y ubicación durante el operativo.

Equipos especializados realizan rescates en zonas de montaña ante emergencias o accidentes durante excursiones. Bomberos Quito

¿Qué información puede ayudar a encontrarte?

Antes de una excursión, los organismos de emergencia recomiendan informar a familiares o amigos qué ruta se realizará y cuánto tiempo está previsto que dure el recorrido.

Esta información puede ser determinante si posteriormente se pierde el contacto con el excursionista.

Además, durante la emergencia se deben proporcionar referencias que ayuden a establecer la ubicación. En rescates anteriores, detalles sobre elementos visibles del terreno y la geolocalización del celular han permitido orientar a los equipos especializados.

¿Qué debes llevar para enfrentar una emergencia?

El ECU 911 recomienda salir con el celular completamente cargado y, de ser posible, contar con un cargador portátil.

También se aconseja llevar agua y alimentos suficientes, botiquín, ropa abrigada e impermeable, zapatos adecuados y herramientas de orientación como GPS, mapas o brújula.

Bomberos Quito recomienda además mantenerse dentro de los senderos establecidos, realizar las caminatas con personas que conozcan el terreno e informar a familiares sobre el recorrido previsto.

El objetivo es que, si ocurre una emergencia lejos de una zona urbana, los organismos de primera respuesta tengan información suficiente para ubicar, asistir y evacuar a la persona afectada.