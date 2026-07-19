'Estratos Vivos' es el diseño ganador para el nuevo Museo Nacional del Ecuador

El Gobierno anuncia que 'Estratos Vivos' del equipo SANAA-A0-CPA-JHS diseñará el nuevo MuNa

El Gobierno anunció este domingo, 19 de julio del 2026, el diseño ganador del concurso para el nuevo Museo Nacional del Ecuador.

La propuesta "Estratos Vivos", liderada por el equipo SANAA-A0-CPA-JHS, obtuvo la mayor puntuación tras combinar la evaluación del jurado técnico con la votación ciudadana.

'Estratos Vivos' fue la propuesta más votada y mejor calificada

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, confirmó que el proyecto "Estratos Vivos" será la imagen del futuro Museo Nacional del Ecuador.

El anuncio se realizó a través de un video difundido en sus redes sociales, donde destacó el cierre del proceso de selección.

¡Ya tenemos un ganador!



Con la ponderación del 85% de la evaluación del jurado técnico y el 15% de la votación ciudadana, la propuesta "Estratos Vivos", liderada por SANAA-A0-CPA-JHS, obtuvo el primer lugar con 81,7 puntos y será el diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador.… pic.twitter.com/K4ATI1vnF1 — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) July 19, 2026

La propuesta alcanzó 81,7 puntos, resultado de la ponderación entre el 85% de la evaluación del jurado técnico y el 15% correspondiente a la votación ciudadana. Con este puntaje, el equipo SANAA-A0-CPA-JHS obtuvo el primer lugar del concurso.

Más de 50 000 ecuatorianos participaron en la elección

Según informó Luque, 50 681 ciudadanos participaron con su voto para elegir el diseño que representará al nuevo espacio cultural del país.

Además, agradeció a los 10 estudios de arquitectura que formaron parte del proceso y reconoció el trabajo de los tres equipos finalistas.

La participación ciudadana fue incorporada como parte del mecanismo de selección, permitiendo que el resultado final combinara la valoración técnica de especialistas con la opinión del público.

El proyecto entra en una nueva etapa

Con la elección del diseño ganador, el proyecto del Museo Nacional del Ecuador avanza hacia una nueva fase enfocada en su desarrollo y construcción.

El Gobierno señaló que la iniciativa busca crear un nuevo referente cultural y arquitectónico para Quito y el país.

Durante las últimas semanas, la ciudadanía pudo conocer las propuestas finalistas y votar por su favorita a través de una plataforma digital habilitada para este proceso.

Un nuevo espacio para la cultura ecuatoriana

En su mensaje, Roberto Luque aseguró que el proyecto va más allá de la construcción de un edificio y destacó que el objetivo es levantar un espacio que fortalezca el patrimonio cultural del Ecuador.

El nuevo museo busca convertirse en un punto de encuentro para la historia, el arte y la identidad nacional, además de proyectarse como un ícono arquitectónico para la capital y la región.