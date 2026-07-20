Guayaquil: Habilitan paso elevado de la avenida del Bombero

Habilitado el primer tramo del paso elevado de la avenida del Bombero.

El primer tramo del paso elevado de la avenida del Bombero, en Guayaquil, fue habilitado la mañana de este lunes 20 de julio de 2026.

Este primer tramo fue habilitado la mañana de este viernes y ya se registraron los primeros vehículos circulando por la zona.

El tramo fue inaugurado a las 06:00 por la alcaldesa encargada Tatiana Coronel.

Según Coronel, paralelamente se inauguró la construcción de la segunda etapa de esta obra.

Asimismo, detalló que el proyecto incluye la intervención en Cimas del Bim Bam Bum, ampliación de carriles en la avenida Rodríguez Bonin y Vía a la Costa.

En el sitio fueron desplegados agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para facilitar la circulación.