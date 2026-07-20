Una embarcación encalló en Las Tintoreras, en Galápagos; no hay heridos ni daño ambiental

La Armada reflota una embarcación encallada en la isla Isabela y descarta contaminación ambiental

Una embarcación encalló en el sector de Las Tintoreras, en la isla Isabela, Galápagos, la mañana de este lunes.

La emergencia movilizó a la Armada del Ecuador y a varias instituciones, que coordinaron las maniobras para reflotar la nave. No se reportaron personas heridas ni afectación ambiental.

Respuesta de la Armada en la isla Isabela

La Armada del Ecuador informó que activó sus protocolos de emergencia tras recibir la alerta sobre el encallamiento de una embarcación en el sector Las Tintoreras, uno de los puntos cercanos a la isla Isabela.

El personal naval acudió al sitio para brindar asistencia y garantizar la seguridad durante las maniobras de reflotamiento.

Según el reporte oficial, tanto el capitán como el timonel de la embarcación se encuentran en buen estado de salud.

Operativo coordinado entre varias instituciones

La atención de la emergencia contó con el apoyo del ECU 911, el Cuerpo de Bomberos de Isabela, la Dirección del Parque Nacional Galápagos, la Policía Nacional y representantes de la comunidad marítima.

Las instituciones trabajaron de manera conjunta para controlar la situación y facilitar las labores que permitieran retirar la embarcación sin generar riesgos para las personas ni para el entorno.

Sin heridos ni contaminación ambiental

Tras las primeras evaluaciones, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas como consecuencia del incidente.

Además, se indicó que no existen indicios de contaminación ambiental en la zona, considerada de alta importancia ecológica dentro del archipiélago.

Las labores de monitoreo continuaron mientras se desarrollaban las maniobras para asegurar la embarcación y verificar las condiciones del área.

Luego del incidente, la Armada recordó a la comunidad marítima la importancia de cumplir con la normativa vigente y revisar las condiciones de navegación antes de cada zarpe.