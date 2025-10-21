Estudiante de 6 años falleció en un tanque reservorio de agua en institución educativa de Ambato

Un niño murió ahogado en un tanque reservorio de una Unidad Educativa ubicada al sur de Ambato. El menor, de 6 años, perdió la vida de manera accidental. La alerta de la tragedia se confirmó a través del ECU911. El Ministerio de Educación expresó la condolencia por el fallecimiento del menor.

En su publicación en las redes sociales de este martes 21 de octubre del 2025 se escribió: "Ante el sensible fallecimiento del estudiante Neil Alessandro Quintana Mirabal, expresamos nuestro profundo sentimiento de pesar y solidaridad a su familia y a toda la comunidad educativa de Ambato".

Según el reporte cuando la Policía llegó a la institución encontraron a la rectora del establecimiento. Ella explicó las circunstancias en las que fue encontrado el menor de edad en un tanque reservorio. El área de criminalística de la Policía comenzó a recopilar versiones de los hechos.

Uno de los docentes del establecimiento fue quien logró rescatar el cuerpo del infante al que intentaron darle los primeros auxilios. A la unidad educativa llegó la ambulancia del Ministerio de Salud Pública, pero los paramédicos solo confirmaron el fallecimiento del pequeño.

De inmediato se solicitó la presencia de los agentes de Criminalística, Dinapen y Dinased de la Policía Nacional. La madre del menor fue informada y al llegar a la entidad reconoció el cadáver de su hijo, el mismo que fue trasladado hasta el Centro de Investigaciones Forenses de Ambato para la autopsia.