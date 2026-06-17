ANT amplía horarios para renovación de licencias antes del fin de la prórroga

La ANT amplió horarios de atención el 20 y 27 de junio de 2026.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció, este miércoles 17 de junio de 2026, la ampliación temporal de sus horarios de atención para completar trámites pendientes, en especial para la renovación de licencias de conducir.

Esta ampliación de los horarios de antención se da antes de que finalice la prórroga vigente de las licencias de conducir.

ANT suspende temporalmente la emisión de licencias

La institución recordó que el próximo 30 de junio de 2026 concluirá la extensión excepcional otorgada para la validez de las licencias caducadas, una medida implementada tras las afectaciones ocasionadas por el cierre institucional registrado entre febrero y marzo.

Con el propósito de atender la alta demanda de usuarios, la ANT habilitará jornadas extraordinarias de atención los sábados 20 y 27 de junio, en horario de 08:00 a 16:00, en todas sus agencias del país.

La ANT también informó que las personas que tengan turnos agendados para fechas posteriores al 30 de junio podrán acercarse a la misma agencia donde programaron su cita para adelantar el trámite.

Para ello deberán presentar el turno impreso y cumplir con todos los requisitos legales establecidos para la renovación.