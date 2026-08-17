Fallece Danilo Palomino, 'Gordito Sushi', reconocido creador de contenido ecuatoriano.

Danilo Palomino, ampliamente conocido en redes sociales y la cultura pop ecuatoriana como 'Gordito Sushi' o el 'Ryu de Guayaquil' , falleció a los 38 años de edad.

Según informes preliminares, su deceso se produjo tras sufrir un trágico accidente en el interior de su domicilio.

Palomino ganó gran popularidad en el país por su carisma, su afición a la cultura japonesa, la lucha libre y el universo del cosplay.

Hasta el momento, las circunstancias exactas del accidente doméstico no han sido detalladas oficialmente por sus allegados.

Personaje que lo catapultó a la fama

Su caracterización de Ryu, el icónico luchador del videojuego Street Fighter , fue el papel que lo dio a conocer masivamente.

Disfrazado de este personaje, Palomino recorría las calles de Guayaquil grabando contenido humorístico que rápidamente se viralizaba en plataformas digitales.

Con el tiempo, se convirtió en una figura infaltable en convenciones de cómics, ferias de cultura pop y eventos geek a nivel nacional.

Fue en esos espacios donde se ganó el cariño del público por su entusiasmo y cercanía con la gente.

Despedida en redes sociales

La noticia de su partida generó una ola de mensajes de condolencia por parte de seguidores, miembros de la comunidad cosplayer y figuras de la pantalla nacional.

Uno de los pronunciamientos más destacados fue el del actor ecuatoriano Víctor Aráuz, quien compartió un sentido mensaje en sus redes sociales para despedir a su amigo:

"Grabamos juntos en La Pareja Feliz . Tuve el placer de conversar largo sobre Múltiples temas. Tenía un gran corazón. Una de las últimas veces me dijo: 'Lucharé contra gente que haga daño a cualquier mujer'. Le dije: 'Cuídate mucho'... Gordito Sushi, el gran Danilo, nos vemos del otro lado” Víctor Aráuz