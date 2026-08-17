Hallan cuerpo de Diana Quispe en Pastaza tras ser arrastrada por el río

Las autoridades hallaron el cuerpo de Diana Quispe, desaparecida tras ser arrastrada por el río Machay.

El cuerpo de Diana Quispe fue hallado en las orillas del río Pastaza, según reportaron las autoridades la tarde del 16 de agosto de 2026.

Moradores del sector de Cebadeñita, en la provincia de Pastaza, reportaron la presencia de un cadáver en la ribera del río.

Bomberos del cantón Mera llegaron al sitio para extraer el cadáver de la mujer de 38 años.

Las autoridades confirmaron que se trata del cuerpo de Diana Quispe, quien fue arrastrada por la corriente del río Machay, en Tungurahua, junto a su familia.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de la ciudad de Puyo para los procedimientos legales correspondientes.

Su esposo, Juan Cuasquer, de 58 años, también murió y su hijo de 11 años fue rescatado con vida.

La búsqueda de la familia afectada se realizó con drones y a través de operativos en kayak, hasta hallar a la mujer.