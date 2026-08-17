Loja tendrá feriado por la romería de la Virgen de El Cisne

La tradicional romería de la Virgen de El Cisne congrega a miles de personas.

El jueves 20 de agosto de 2026 será feriado en la provincia de Loja por la Romería de la Virgen de El Cisne.

Así lo dispuso el presidente Daniel Noboa a través del Decreto 475, firmado este lunes 17 de agosto de 2026, desde China, donde cumple agenda oficial.

En el Decreto se establece la suspensión de la jornada de trabajo en los sectores público y privado.

Este feriado será recuperable. En el sector público se añadirá una hora extra a cada día durante los días subsiguientes.

Mientras que en el sector privado los empleadores podrán acogerse al mismo mecanismo de recuperación.

El Decreto Ejecutivo recalca que se garantiza la continuidad de los servicios públicos esenciales como agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, terminales aéreas y fluviales, así como servicios bancarios.

Antes de esta declaratoria, el gobernador de Loja, Juan Carlos Álvarez, pidió al Gobierno la suspensión de la jornada de trabajo a fin de que más personas participen “en una de las expresiones de fe más representativas del Ecuador”.

Recorrido de la romería de la Virgen de El Cisne

La romería tendrá un recorrido total de más de 70 kilómetros, dividido en tres jornadas.