Fallece Víctor Espartaco Mendoza, histórico arquero de Barcelona SC

El fútbol ecuatoriano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Víctor Espartaco Mendoza, histórico arquero de Barcelona Sporting Club, quien murió a los 64 años en un hospital de Portoviejo.

Mendoza es recordado como una de las figuras emblemáticas del cuadro torero y del fútbol ecuatoriano, destacándose por sus actuaciones bajo el arco durante varias temporadas con el club guayaquileño.

Víctor Espartaco Mendoza fue uno de los arqueros más recordados del fútbol ecuatoriano durante las décadas de los 80 y 90. Nació en Portoviejo y construyó gran parte de su carrera deportiva defendiendo el arco de Barcelona Sporting Club, club con el que se ganó el cariño de la hinchada amarilla.

Era reconocido por su seguridad bajo los tres palos, sus reflejos y su liderazgo dentro de la cancha. Durante su etapa en Barcelona SC participó en campeonatos nacionales y en torneos internacionales, convirtiéndose en una figura importante del equipo en aquellos años.

Además de su paso por el cuadro torero, Mendoza también defendió otros clubes ecuatorianos y dejó huella como referente del fútbol manabita. Tras retirarse, siguió ligado al deporte y fue recordado constantemente por aficionados de varias generaciones.

Su fallecimiento a los 64 años generó múltiples mensajes de despedida en el fútbol ecuatoriano, especialmente entre excompañeros, periodistas deportivos e hinchas que lo consideran parte de la historia de Barcelona SC.