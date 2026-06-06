Las algas marinas 'sargazo' se intensifica y cubre playas del Caribe mexicano

La deforestación de la Amazonia provoca invasión de algas (sargazo) en las playas del Caribe

La temporada de sargazo continúa agravándose en el Caribe mexicano y durante las últimas horas varias playas de Quintana Roo registraron niveles preocupantes de acumulación de esta macroalga marina.

Las zonas más afectadas se encuentran en la Riviera Maya, donde extensas franjas de sargazo cubrieron la arena y parte de la orilla del mar, alterando el paisaje habitual de destinos turísticos de la región.

Autoridades locales y trabajadores turísticos realizan labores de limpieza para intentar contener la llegada masiva de algas, que además generan malos olores y afectan la actividad turística y ambiental.

El fenómeno del sargazo suele intensificarse durante esta época del año debido a las corrientes marinas y el aumento de temperatura en el océano Atlántico.

Especialistas advierten que la acumulación excesiva puede afectar ecosistemas costeros y representar un desafío constante para los destinos turísticos del Caribe mexicano.