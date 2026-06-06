Deslizamiento cierra un tramo de la vía Cuenca–Molleturo–Naranjal

Un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias registradas en la zona obligó al cierre de la vía Cuenca–Molleturo–Naranjal, a la altura del kilómetro 101 de la carretera E-582.

Según el reporte oficial, aproximadamente 30 metros de la calzada resultaron afectados por el derrumbe, lo que mantiene restringido el paso vehicular en esta vía de primer orden.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabaja en el sitio con maquinaria pesada para realizar las labores de limpieza y habilitación de la carretera.

Mientras tanto, personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador mantiene controles de seguridad y circulación en el sector afectado.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó además que coordina acciones interinstitucionales y realiza un monitoreo permanente de la emergencia.

Las autoridades recomendaron a los conductores mantenerse informados a través de canales oficiales y circular con precaución debido a las condiciones climáticas.