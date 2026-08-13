Choque frontal entre camión y tráiler deja un fallecido en la vía Perimetral de Guayaquil

Choque entre camión y tráiler deja un fallecido en la vía Perimetral

El siniestro de tránsito ocurrió aproximadamente a las 03:00, en la vía Perimetral, pasando el sector Guamote. La zona presenta un alto tráfico vehicular.

El camión circulaba desde Ambato hacia Guayaquil con una carga de bloques de cemento cuando se produjo el choque frontal contra un tráiler.

Conductor quedó atrapado

Moradores del sector señalaron que, debido a la fuerza del impacto, el conductor del camión quedó atrapado en la carrocería.

El hombre tuvo que ser trasladado en un vehículo particular hasta el hospital Luis Vernaza.

En esa casa de salud se confirmó posteriormente su fallecimiento, según la información proporcionada sobre el siniestro. Hasta las 06:30 no se han informado más víctimas relacionadas con el siniestro.

Choque provocó congestión vehicular

El impacto también provocó el cierre de varios carriles de la vía Perimetral. La circulación vehicular se volvió pesada durante las primeras horas de la mañana mientras se realizaban las labores correspondientes en el lugar.

Las circunstancias exactas que provocaron el choque frontal entre el camión y el tráiler deberán ser determinadas durante las investigaciones.

El siniestro generó afectaciones al tránsito en uno de los principales corredores viales de Guayaquil.