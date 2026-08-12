Aparatoso choque entre un automóvil y un camión deja un herido en la vía Baños–Puyo
Un fuerte siniestro de tránsito se registró la madrugada de este miércoles en la vía Baños-Puyo. Un automóvil y un camión colisionaron.
Emergencia en el puente Las Juntas: Choque frontal devela los riesgos matutinos en la E30
ECU 911
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Actualizada:
12 ago 2026 - 10:00
Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este miércoles 12 de agosto de 2026 cerca del puente de Las Juntas, en la vía Baños–Puyo (E30).
Una persona resultó herida y fue trasladada a una casa de salud.
Siniestro ocurrió en la madrugada
La alerta ingresó al ECU 911 a las 05:30 de este miércoles. El siniestro ocurrió cerca del puente de Las Juntas, en uno de los tramos de la carretera que conecta a Baños con Puyo.
Según información preliminar de las instituciones que atendieron la emergencia, en el lugar se produjo un choque entre un automóvil y un camión.
El impacto generó la movilización de los equipos de respuesta.
Un herido fue trasladado a una casa de salud
Como resultado del accidente, una persona resultó herida y recibió atención en el sitio antes de ser trasladada a una casa de salud para una evaluación médica.
Personal de la Policía Nacional acudió al lugar para tomar procedimiento y realizar las acciones correspondientes luego del siniestro.
Los uniformados también coordinaron el traslado del automóvil y el camión a los patios de retención, como parte del procedimiento posterior al accidente.
Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque.
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