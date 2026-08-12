Aparatoso choque entre un automóvil y un camión deja un herido en la vía Baños–Puyo

Emergencia en el puente Las Juntas: Choque frontal devela los riesgos matutinos en la E30

Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este miércoles 12 de agosto de 2026 cerca del puente de Las Juntas, en la vía Baños–Puyo (E30).

Una persona resultó herida y fue trasladada a una casa de salud.

Siniestro ocurrió en la madrugada

La alerta ingresó al ECU 911 a las 05:30 de este miércoles. El siniestro ocurrió cerca del puente de Las Juntas, en uno de los tramos de la carretera que conecta a Baños con Puyo.

Según información preliminar de las instituciones que atendieron la emergencia, en el lugar se produjo un choque entre un automóvil y un camión.

El impacto generó la movilización de los equipos de respuesta.

Un herido fue trasladado a una casa de salud

Como resultado del accidente, una persona resultó herida y recibió atención en el sitio antes de ser trasladada a una casa de salud para una evaluación médica.

Personal de la Policía Nacional acudió al lugar para tomar procedimiento y realizar las acciones correspondientes luego del siniestro.

Los uniformados también coordinaron el traslado del automóvil y el camión a los patios de retención, como parte del procedimiento posterior al accidente.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque.