Localizan con vida a Oswaldo Almeida, de 83 años, reportado como desaparecido en Quito

Oswaldo Almeida, de 83 años, fue localizado con vida en Quito.

Buenas noticias en la capital tras confirmar la localización con vida de Oswaldo Almeida Cervantes, de 83 años, quien había sido reportado como desaparecido.

Almeida Cervantes fue visto por última vez la mañana del miércoles 12 de agosto en el sector de Cotocollao, al norte de Quito.

Tras la denuncia presentada por sus familiares, las autoridades activaron los protocolos de localización e hicieron un llamado a la ciudadanía a través de canales oficiales.

Reencuentro y estado de salud

Luego de intensas labores de rastreo e información ciudadana, los familiares del adulto mayor confirmaron que fue hallado a salvo y ya se encuentra a buen recaudo.

Las autoridades y los familiares expresaron su agradecimiento a la comunidad y a medios de comunicación por la rápida difusión del afiche de búsqueda.

El Ministerio del Interior recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier caso de desaparición, no es necesario esperar 24 ni 48 horas para realizar el informe.

La denuncia debe ser inmediata a través de la línea gratuita 1800 DELITO (335486) o la línea de emergencia 911 .