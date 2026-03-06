Dos operadores de maquinaria pesada fueron rescatados en el río Machángara en Quito

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó esta tarde que un equipo de búsqueda y rescate en aguas rápidas atendió a una emergencia reportada a través del ECU 911, en el río Machángara en el sector de Monjas - Orquídeas.

Según el reporte de los Bomberos, en el lugar se confirmó la presencia de dos operadores de maquinaria pesada. En el sitio ambos realizaban trabajos de estabilización del talud de ese río. Debido a las fuertes precipitaciones quedaron atrapados en el lugar.

Los Bomberos detallaron que de una manera técnica y segura los evacuamos hasta la orilla en donde fueron atendidos por nuestros paramédicos, quedando en condiciones totalmente estables.