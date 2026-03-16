Más de 18 000 familias han sido afectadas por el temporal en Ecuador

Diversas zonas rurales del cantón Chone fueron afectadas por los desbordamientos de los ríos Garrapata y Mosquito.

Las lluvias intensas registradas en las últimas horas mantienen en alerta a varias zonas de Ecuador este lunes 16 de marzo de 2026. De acuerdo con el más reciente reporte de monitoreo de eventos adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), las precipitaciones han provocado desbordamientos de ríos, inundaciones, deslizamientos y afectaciones en viviendas, cultivos e infraestructura.

Según el último informe, al menos 23 cuerpos hídricos se encuentran desbordados en diferentes provincias del país. Entre las zonas afectadas están sectores de Guayas, Los Ríos y Chimborazo, donde las lluvias han provocado anegamientos en barrios, recintos y zonas agrícolas.

En cantones como Babahoyo, Vinces, Palenque y Urdaneta, en la provincia de Los Ríos, se reportan sectores inundados tras la creciente de ríos y esteros. En algunos casos, el agua ingresó a viviendas y calles, lo que obligó a realizar evaluaciones de daños y levantar información sobre familias afectadas.

Familias y viviendas afectadas

El reporte preliminar detalla múltiples emergencias en distintas localidades del país. Según el reporte hay 18 001 familias afectadas y más de 1 790 damnificadas, principalmente por acumulación de agua en viviendas.

Además, las lluvias han afectado a 15 355 afectaciones en viviendas y 107 viviendas destruidas. También hay interrupciones en servicios básicos como agua potable, telecomunicaciones y energía eléctrica en determinadas zonas.

Las precipitaciones también han provocado deslizamientos de tierra y afectaciones en la red vial, especialmente en carreteras de segundo y tercer orden. En algunos sectores las vías permanecen cerradas o parcialmente habilitadas mientras se realizan trabajos de limpieza y evaluación.

El impacto alcanza también al sector agrícola. En varias localidades se reporta la pérdida de hectáreas de cultivos, principalmente de maíz, fréjol, tomate, chocho y trigo, lo que podría afectar la producción local si las lluvias continúan. S

Según el informe, equipos de gestión de riesgos, gobiernos locales y otras instituciones se encuentran realizando levantamiento de información, asistencia humanitaria y evaluación de daños en los sectores afectados.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de las condiciones climáticas y del nivel de los ríos, debido a que las precipitaciones continúan en varias regiones del país.

El reporte advierte que las lluvias podrían seguir generando nuevos eventos adversos, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales y tomar precauciones en zonas cercanas a ríos o áreas propensas a deslizamientos.