El Niño deja 12 fallecidos, más de 40 000 afectados y 27 km de vías perjudicadas en Ecuador
El ministro de Infraestructura, Roberto Luque, realizó un balance en Teleamazonas de los daños provocados por fenómeno El Niño.
El ministro de Infraestructura, Roberto Luque, informó que existen 43 125 personas afectadas por El Niño en Ecuador
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Actualizado:
09 nov 2026 - 10:44
El fenómeno de El Niño deja, hasta el lunes 9 de noviembre de 2026, un saldo de 12 personas fallecidas y 43 125 afectadas en Ecuador, según informó Roberto Luque, ministro de Infraestructura y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.
Durante una entrevista en Teleamazonas, el funcionario detalló que las lluvias también han provocado daños en la infraestructura y las viviendas. Se contabilizan 13 743 casas afectadas, mientras que otras 52 quedaron completamente destruidas.
En cuanto a la infraestructura vial, Luque reportó 28 puentes afectados y 27 kilómetros de vías dañadas. Los perjuicios no se concentran únicamente en la red vial estatal, sino que también alcanzan carreteras provinciales y secundarias.
¿Qué ayudas recibirán las familias afectadas?
El Gobierno Nacional contempla diferentes mecanismos de asistencia para las personas cuyas viviendas sufrieron daños a causa de las lluvias.
Según Luque, las alternativas incluyen el bono de reparación de viviendas y el bono de arrendamiento para quienes necesiten trasladarse temporalmente a otro inmueble por la emergencia.
Además, señaló que existe la posibilidad de entregar una vivienda nueva a las familias que hayan perdido completamente sus casas, siempre que cumplan determinados requisitos socioeconómicos y de evaluación de daños.
"En cuanto a las viviendas no solo hay el bono de reparación, también tenemos el bono de arrendamiento e incluso bajo ciertas condiciones de cumplimiento de nivel socioeconómico y de daños completos en la vivienda podríamos dar nueva vivienda a quienes lo necesiten, pero esto es un proceso más rigoroso", dijo Luque.
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