Tráiler destruyó una panadería en Paraíso de la Flor: pérdidas ascienden a $18 000

El vehículo extrapesado impactó contra el establecimiento y derribó parte de su estructura y maquinaria.

Una panadería del sector Paraíso de la Flor, en el noroeste de Guayaquil, quedó prácticamente destruida luego de que un vehículo extrapesado se estrellara contra el establecimiento.

El siniestro de tránsito ocurrió aproximadamente a las 15:00 del sábado 7 de noviembre de 2026, mientras el negocio se encontraba en funcionamiento.

El impacto derribó parte de la fachada, una de las paredes del establecimiento y una pared divisoria. Además, destruyó la maquinaria y los equipos que utilizaba la propietaria para elaborar sus productos.

Según Faustina Briones, dueña de la panadería, las pérdidas económicas ascienden a aproximadamente 18 000 dólares, de acuerdo con un presupuesto preliminar realizado por la familia.

La dueña del comercio contó a Teleamazonas que el momento del accidente fue aterrador. Al percatarse de que el vehículo se dirigía hacia el negocio, reaccionó rápidamente para poner a salvo a su hija, quien también se encontraba en el lugar. Ambas resultaron lesionadas.

Briones relató que, al momento del impacto, un horno eléctrico permanecía encendido mientras preparaban pies de piña. La fuerza del choque provocó que las máquinas presionaran las conexiones de gas y se generaran llamas dentro del establecimiento.

Una panadería que llevaba poco más de un mes de funcionamiento

La afectada explicó que había abierto el negocio poco más de un mes antes del accidente. Para ponerlo en marcha, solicitó un crédito bancario con el propósito de trabajar junto a sus hijas y generar ingresos para su familia.

Ahora, además de quedarse sin su fuente de trabajo, debe continuar pagando la deuda adquirida para instalar la panadería.

La propietaria aseguró que, pese a que el conductor fue retenido tras el siniestro, hasta el momento de su testimonio no había recibido una propuesta concreta para responder por los daños ocasionados.

El vehículo permanecía en el sector

Tras el accidente, la estructura y los equipos destruidos quedaron expuestos en el sitio. La plataforma involucrada también permanecía en Paraíso de la Flor, lo que generaba dificultades para la circulación de vehículos y motocicletas en ese punto.

La propietaria indicó que había solicitado una solución a las autoridades de tránsito, pero que no había obtenido una respuesta concreta sobre cómo proceder para conseguir que el responsable asumiera los daños.

Moradores del sector señalaron que, presuntamente, el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, esta versión corresponde a testimonios de personas que estuvieron en el lugar y no constituye una confirmación oficial sobre el estado del conductor.

El caso deja a una familia sin su negocio y con una deuda bancaria pendiente, mientras espera una respuesta que permita reparar los daños y recuperar la inversión realizada.