ANT realiza operativo de control a escuelas de conducción no profesionales en Quito 

La ANT realizó un operativo de control a la escuela de conducción no profesional PRAXXIS.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) realizó un operativo de control a las escuelas de conducción no profesionales. Este lunes 31 de agosto de 2026 visitó las instalaciones de la escuela Praxxis, en Quito.

Diana Rosero, Directora Control Técnico Sectorial, informó que este operativo es parte de un proceso de inspección a escuelas profesionales y no profesonales que se realizan a nivel nacional y sancionar, a través del área competente, en caso de algún incumplimiento.

Rosero detalló que los aspectos que se verifican son la infraestructura, la adecuación de aulas para las clases teóricas, el funcionamiento de los equipos psicosensométricos y el personal capacitado para bridar las clases, tanto teóricas como prácticas.

En representación de la escuela Praxxis, Alejandra Vallejo, encargada del área financiera, aseguró que la institución cumple con todos los requisitos solicitados por la ANT para operar. "Estamos cumpliendo todos los papeles, roles y procedimientos", dijo.

La representante detalló que la escuela cuenta con tres vehículos los cuales se encuentran operativos todos los días en diferentes horarios.

Asimismo, Vallejo aseguró que "el curso es probatorio", tanto en lo teórico como en lo práctico.

Tras realizar la inspección y pruebas necesarias de los equipos, la Directora de Control manifestó que se verificarán los resultados y se informará las acciones respectivas. Hasta este 31 de agosto, aseguró que no existen sanciones.