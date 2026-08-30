Guayaquil recomienda preparar el teletrabajo ante lluvias por El Niño

Imagen Referencial. El Municipio de Guayaquil recomienda teletrabajo ante posibles inundaciones y problemas de movilidad.

Preparar protocolos para trabajar y estudiar desde casa es una de las recomendaciones del Municipio de Guayaquil ante posibles inundaciones por El Niño. La medida busca reducir los desplazamientos si las lluvias complican la circulación en calles y avenidas.

El gerente de Segura EP, Álex Anchundia, advirtió el 27 de agosto que una precipitación intensa puede provocar problemas de movilidad cuando coincide con una alta presencia de vehículos. La situación puede agravarse con la marea alta.

¿El teletrabajo ya es obligatorio?

La propuesta consiste en que empresas y centros educativos preparen protocolos de teletrabajo y clases virtuales para una eventual emergencia. No constituye un anuncio de suspensión general de actividades presenciales ni establece una fecha de aplicación.

El objetivo es anticiparse a las dificultades de movilidad y disminuir la cantidad de personas que deban trasladarse durante las inundaciones.

Obras para mejorar el drenaje

Como parte de la preparación, el Municipio presentó el 27 de agosto un plan de contingencia. El anuncio incluye 19 obras por USD 4.2 millones, destinadas a beneficiar a unas 50 000 personas.

Entre los sectores mencionados están Montebello, Samanes, Sauces, el entorno de CityMall y la avenida Francisco de Orellana.

Por separado, el Plan Preinvernal 2026-2027 contempla una inversión de aproximadamente USD 2.2 millones para intervenir 196 canales, 39 conductos, 37 alcantarillas y siete desarenadores. Estas acciones buscan facilitar la evacuación del agua.

Alojamientos y ayuda para las familias

Según el boletín municipal del 27 de agosto, el GeoPortal de Segura EP permite consultar zonas susceptibles a inundaciones y movimientos de tierra, además de 29 alojamientos temporales que podrían activarse.

El Municipio también anunció USD 1.3 millones para asistencia humanitaria, que incluye kits de alimentos, descanso y limpieza para las personas afectadas.

La preparación comunitaria reúne a 263 comités de gestión de riesgos, con más de 3 700 ciudadanos capacitados. Además, existen 74 puntos de señalización preventiva, 44 por riesgo de inundación y 30 por deslizamientos.

Prevención sanitaria desde septiembre

Desde el 1 de septiembre, la Dirección de Salud e Higiene intensificará las tareas de fumigación y desratización con 42 operarios en sectores urbanos y rurales.

La red municipal dispone de 52 establecimientos de salud, entre fijos y móviles. El Hospital Bicentenario cuenta inicialmente con diez camas para emergencias, con posibilidad de ampliar su capacidad según las necesidades.