Perú en alerta máxima: Declaran emergencia en casi 800 municipios por El Niño

Ante el "peligro inminente" de El Niño, Perú declara en emergencia a 796 distritos

Casi 800 municipios de Perú fueron declarados en estado de emergencia ante el "peligro inminente" de intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, informó el gobierno este jueves.

Este evento natural aumenta las temperaturas superficiales en el Pacífico y genera cambios globales en los vientos y las lluvias, así como condiciones meteorológicas erráticas.

Repercute principalmente en la franja marina y su impacto ya se siente en Perú, donde las temperaturas han alcanzado hasta 26 grados centígrados, cinco por encima del promedio para esta época.

Más de 9 millones de personas en riesgo inminente

Más de 9,3 millones de personas en el país se encuentran expuestas a un nivel de riesgo muy alto por inundaciones y deslizamientos asociados a El Niño, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

El presidente interino, José María Balcázar, amplió por decreto una medida vigente desde enero para permitir "acciones inmediatas de excepción y rehabilitación en los territorios afectados".

La norma dispone que los gobiernos regionales y locales, con la coordinación de Defensa Civil y el apoyo de ministerios, implementen medidas excepcionales para proteger a la población y la infraestructura frente a los posibles impactos de las lluvias.

"Hemos declarado el estado de emergencia en 796 distritos (de 22 departamentos) frente a las intensas precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno El Niño, por un plazo de 60 días", indicó un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Perú tiene 1 800 municipios.

El Niño global: Proyecciones alarmantes hasta 2027

La entidad peruana a cargo del seguimiento de El Niño elevó de "moderada" a "fuerte" la intensidad que proyecta para el fenómeno entre junio y septiembre, y prevé que se prolongue hasta el primer trimestre de 2027.

Científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos consideran que hay un 63% de probabilidades de que se produzca "un episodio de El Niño muy fuerte entre noviembre y enero", que estaría "entre los eventos de mayor magnitud registrados desde 1950".

La última vez que el fenómeno golpeó Perú fue en 2023, cuando las inundaciones y deslizamientos causaron 99 muertos.

Los episodios más graves ocurrieron entre 1997 y 1998, cuando causó 500 muertos y un descalabro del PIB del 6%, y entre 1982 y 1983, cuando murieron 9 000 personas y el PIB cayó 11,6%.