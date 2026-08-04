Noboa baja el IVA al 8% para el feriado del 10 de Agosto en Ecuador

La playa es uno de los destinos favoritos de los ecuatorianos en el feriado.

El presidente Daniel Noboa redujo del 15% al 8% el Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante el feriado por el 10 de Agosto. Así lo dispuso este martes 4 de agosto de 2026, mediante el Decreto 465.

Ecuador vivirá tres días de descanso. El feriado y la reducción del IVA se extenderá desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de agosto de 2026.

Según el Decreto Ejecutivo, la reducción del valor del impuesto se aplicará específicamente en la prestación de servicios definidos como actividades turísticas.

Durante los feriados en Ecuador, las personas acostumbran a viajar a las playas o acudir a balnearios en las diferente provincias.

"Los establecimientos que presten servicios calificados como actividades turísticas, de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Turismo, deberán emitir los respectivos comprobantes de venta aplicando la tarifa prevista en el presente Decreto Ejecutivo, durante los días sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de agosto de 2026", señala el Decreto.

Además, en el documento se dispone "al Servicio de Rentas Internas que adopte, conforme a la normativa vigente, las acciones necesarias para la implementación de lo previsto en el presente Decreto Ejecutivo".