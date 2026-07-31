Festival de Mapping 'Quito Luz de América' aplaza su edición prevista para agosto

En el 2025, 365 000 personas asistieron al festival de 'Mapping' en tres díasf

El Festival de Mapping 'Quito Luz de América' no se realizará los días 7, 8 y 9 de agosto de 2026, como estaba previsto. Así lo confirmó este viernes 31 de julio la empresa municipal Quito Turismo.

La entidad anunció el aplazamiento de la actividad por "circunstancias de fuerza mayor", aunque no precisó cuáles fueron las causas que obligaron a modificar la programación.

Además, indicó que la nueva fecha del festival será definida y comunicada oportunamente mediante sus canales oficiales.

El evento tenía previsto transformar el Centro Histórico de Quito con un espectáculo de proyecciones audiovisuales en 3D sobre algunos de los edificios patrimoniales más representativos de la ciudad.

Para esta edición se habían anunciado intervenciones en la Iglesia de San Francisco, el Teatro Nacional Sucre, la Basílica del Voto Nacional, la Iglesia de Santo Domingo y el Observatorio Astronómico. Además, estaba contemplada la instalación de una cascada flotante sobre la laguna de La Alameda.

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El mapping es una técnica que utiliza imágenes y animaciones proyectadas sobre fachadas, monumentos y otras superficies para crear efectos visuales inmersivos.

Quito Turismo recordó que durante el feriado por el 10 de Agosto la ciudad mantendrá una variada agenda de actividades culturales, gastronómicas, turísticas y de entretenimiento, distribuidas en distintos sectores de la capital.