Así quedó establecido por el Gobierno de Noboa cómo será el feriado de Navidad

Así será el feriado de Navidad en Ecuador este 2025

Los ecuatorianos se preparan para disfrutar del último feriado nacional de este 2025, la Navidad.

Este año la celebración se dará el jueves 25 de diciembre, y aunque se sospechó un puente, el Gobierno decidió que esta celebración quedará supeditada a solo un día.

Así, el feriado será solo el día jueves 25, y el viernes 26 se laborará de manera normal en todo el país.

Con esta decisión del Gobierno se busca que el trabajo y la economía de miles de familias continúe en movimiento en todo el país.

Por otro lado, el Ministro de Trabajo, Harold Burbano aclaró cómo quedaría el primer feriado nacional del año 2026. Año Nuevo.

Para este asueto nacional sí se aplicará un puente que extiende el feriado por cuatro días, desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de enero del 2026.

Sin embargo, en este feriado el viernes 2 de enero será recuperable en mutuo acuerdo entre las partes.