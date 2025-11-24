Cyber Monday; ¿cuándo es y cómo aprovechar las ofertas de temporada?

Usuarios exploran descuentos digitales durante el Cyber Monday, uno de los eventos de compras más grandes del año.

El Cyber Monday es uno de los eventos de compras digitales más relevantes del año y nació en Estados Unidos en 2005, cuando la Federación Nacional de Minoristas detectó un aumento en las ventas online el lunes posterior al feriado de Acción de Gracias.

Este 2025, el Cyber Monday se relizará el lunes 1 de dicembre con eventos masivos en los que se obtienen grandes descuentos sobretodo en plataformas digitales con variedad de articulos.

A diferencia del Black Friday, enfocado en tiendas físicas y ventas mixtas, el Cyber Monday concentra sus ofertas en canales digitales, promociones exclusivas en plataformas en línea y descuentos fuertes en categorías como tecnología, electrodomésticos, moda y viajes. .

El crecimiento del Cyber Monday ha sido notable; solo en Estados Unidos superó los 12 mil millones de dólares en ventas en 2023, convirtiéndose en la fecha comercial más grande del e-commerce.

Además, se ha expandido a más de 60 países y ha impulsado el consumo móvil, con millones de transacciones desde celulares y tabletas.

Entre las curiosidades que rodean este evento está el uso intensivo de algoritmos, sistemas de inteligencia artificial que permiten personalizar ofertas, ajustar precios en tiempo real y mostrar recomendaciones basadas en el comportamiento digital de cada usuario.

Algunas marcas incluso extienden sus descuentos por una semana completa, conocida como 'Cyber Week'.

Los expertos recomiendan planificar compras de manera anticipada, comparar precios, revisar historial de productos, verificar reputación de vendedores y analizar políticas de devolución.

También sugieren activar métodos de seguridad como doble autenticación y evitar enlaces desconocidos que puedan comprometer datos personales.

Para aprovechar mejor el Cyber Monday, se aconseja elaborar una lista de prioridades, establecer un presupuesto, activar alertas en tiendas confiables y monitorear ofertas relámpago.

Con una estrategia adecuada, esta jornada permite obtener descuentos reales, compras seguras y ahorros significativos en productos de alta demanda.