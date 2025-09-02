La fiesta por la Virgen de El Cisne seguirá en Loja; hay serenatas, artistas y misas esta semana

La imagen de la Virgen de El Cisne en Loja y los festejos de estos días.

Después de su peregrinación, la imagen de la Virgen de El Cisne está en la iglesia Catedral de Loja y sigue de festejos Ahora desde el pasado 1 de septiembre se celebran eventos religiosos y culturales que son organizados por priostes.

Los devotos de la 'La Churonita' participan de las actividades organizadas y conocida como las 'Noches del Peregrino'. Estos encuentros se desarrollarán hasta el domingo 8 de septiembre.

Los eventos son coordinados con la Diócesis de Loja y los priostes. Allí se celebran misas, festivales, shows artísticos y la quema de castillos y juegos pirotécnicos. Los eventos comienzan desde las 20:00 y concluyen a la medianoche.

Según la agenda de actividades, este miércoles 3 de septiembre, se tiene previsto la presentación de las bandas instrumentales del Municipio de Loja y la Policía Nacional. Además, del Dúo Inspiración, Daniel Alvarado...

El viernes 5 de septiembre será la serenata a la Virgen de El Cisne por un grupo juvenil de la ciudad de Cuenca, la presentación de grupos musicales y la quema de otros tres castillos. En este acto se espera una presencia masiva de devotos desde la provincia del Azuay.

La programación continuará el sábado 6 de septiembre con el show de la orquesta Batahola y la quema de dos castillos. El lunes 8 de septiembre, a las 10:00, se celebrará una eucaristía, a las 11:00, una procesión, y, desde las 20:00, una serenata a la Virgen con la quema de nueve castillos.