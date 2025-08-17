Se inició masiva Romería de la Virgen de El Cisne en Loja hasta San Pedro de la Bendita

Masiva afluencia de fieles en el inicio de la peregrinación de la Virgen del Cisne en Loja.

Miles de fieles llenaron las calles de Loja para acompañar la tradicional peregrinación de la Virgen del Cisne que arrancó su primera fase este domingo 17 de agosto del 2025.

A través de las cámaras de videovigilancia del sistema integrado de seguridad ECU-911 se monitoreó permanente a la Romería de la Sagrada Imagen de la Virgen de El Cisne, que luego de culminar la eucaristía inicia su peregrinación en el primer tramo, desde El Cisne hasta San Pedro de la Bendita.

Las cámaras captaron una alta afluencia de personas y fieles que se apostaron al pie de la iglesia donde se desarrolló eucaristía.

Tras la culminación de la misa, un gran contingente de la Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos y autoridades de tránsito acompañaron a los fieles en la peregrinación para brindar seguridad a los asistentes.

Debido a la alta concurrencia de personas en el lugar las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones a los asistentes: