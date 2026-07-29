Fuerte incendio en Guayaquil generó inmensa nube de humo negro este miércoles

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil combate un incendio en un terreno con desechos en Guayaquil.

Un incendio registrado la tarde de este miércoles 29 de julio de 2026 movilizó a más de una decena de unidades del Cuerpo de Bomberos en el kilómetro 14 de la vía a Daule, en Guayaquil. La emergencia se produjo en un predio donde se acumulaban desechos.

Para controlar las llamas, los equipos de socorro desplegaron un amplio operativo con 13 unidades de combate, un vehículo escalera, tres camiones cisterna, dos ambulancias y un vehículo especializado para la recarga de equipos de respiración autónoma.

Más de 50 bomberos acudieron a la zona para combatir las llamas de este incendio que fue catalogado como alarma 2.