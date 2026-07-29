Zendaya, Tom Holland y más en el estreno de 'Spider Man: Brand New Day'

Tom Holland y Zendaya lideraron la alfombra roja en el estreno mundial de la película Spider-Man: Brand New Day en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Tras una intensa gira promocional que recorrió ciudades como Ciudad de México, París, Nueva York y Londres, el elenco principal y los nuevos rostros del Universo Cinematográfico de Marvel se reunieron para celebrar el debut del filme dirigido por Destin Daniel Cretton.

Las estrellas presentes:

Zendaya deslumbró con un corsé de satén negro, de Ashi Studio Haute Couture, que incluía una cola arquitectónica y joyería de Boucheron.

Tom Holland complementó el estilo con un elegante conjunto color burdeos confeccionado por Jacquemus.

Durante las paradas del tour, Zendaya lució un vestido de telaraña de John Galliano y una camiseta retro de Spider-Man, de USD 34.99, comprada en eBay

Nuevas incorporaciones

La premiere reunió tanto a los actores que regresan a la saga como a nuevos talentos calificados como "alto perfil":

Sadie Sink: Se integra al universo arácnido en un papel coprotagonista clave.

Jon Bernthal: Marca su esperado regreso formal como Frank Castle / The Punisher.

Jacob Batalon: Regresa como Ned Leeds, el antiguo mejor amigo de Peter Parker.

Figuras de la industria como Michael B. Jordan, Jaden Smith y Trey Smith asistieron para apoyar el lanzamiento de Sony Pictures.

Estreno a nivel mundial

La película marca un tono más adulto y oscuro. Muestra a un Peter Parker solitario cuyos seres queridos han olvidado su identidad tras los eventos de 'No Way Home'.

'Spider-Man: Brand New Day' tiene una duración de 145 minutos y su llegada general a las salas de cine de Hispanoamérica y el resto del mundo está programada entre el 30 y 31 de julio de 2026.