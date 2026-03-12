Por las fuertes lluvias en Cuenca, el río Yanuncay se desbordó y ocasionó emergencias

El río Yanuncay se desbordó en Cuenca, este jueves 12 de marzo de 2026.

Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del río Yanuncay, en el sur de Cuenca, este jueves 12 de marzo de 2026. Esto generó varias emergencias y la movilización de equipos de socorro.

El desbordamiento ocurrió en el sector de El Playón y afectó a zonas cercanas a la avenida 27 de Febrero, donde personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca se desplegó para atender la emergencia.

Entre las acciones, los bomberos coordinaron la evacuación controlada de estudiantes de una unidad educativa cercana al río. Además, los padres de familia retiraron a menores para evitar riesgos ante el incremento del caudal.

Las autoridades locales explicaron que el aumento del nivel de los ríos responde a las fuertes precipitaciones que han afectado a la región austral del país.

Desde el jueves 11 de marzo, la ciudad registró un intenso aguacero que elevó los caudales de los principales afluentes, entre ellos el Tomebamba, Tarqui y el Yanuncay.

El alcalde de la ciudad, Cristian Zamora, informó que ante los efectos del temporal convocó al Comité de Operaciones de Emergencia de Cuenca para evaluar la situación y definir nuevas acciones de respuesta.

"Mañana (viernes 13 de marzo) he convocado al COE cantonal a partir de las 8:00 para evaluar las acciones de despliegue total del día de hoy y tomar acciones si las lluvias persisten", señaló el Burgomaestre.

Zamora también señaló que el Municipio mantiene personal y maquinaria en los puntos más afectados, además de brindar apoyo psicológico y entrega de víveres a las familias afectadas por las inundaciones.

Recomendaciones

Ante el desbordamiento del río Yanuncay, el Cuerpo de Bomberos de Cuenca recomiendan lo siguiente: