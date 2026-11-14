Lluvias dejan 10 inundaciones y un hundimiento en 3 provincias de Ecuador, este sábado 14

Las provincias de la Costa son las más afectadas por las inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño.

Las lluvias registradas en Ecuador provocaron 11 emergencias en tres provincias, entre las 17:00 del viernes 13 y las 06:00 de este sábado 14 de noviembre de 2026, según informó Carolina Lozano, secretaria nacional de Gestión de Riesgos.

Según el reporte oficial, se contabilizaron 10 inundaciones y un hundimiento. Guayas concentró la mayor cantidad de emergencias, con ocho inundaciones.

La distribución de los incidentes fue la siguiente:

Guayas: ocho inundaciones.

ocho inundaciones. Bolívar: una inundación y un hundimiento.

una inundación y un hundimiento. Los Ríos: una inundación.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos aseguró que "mantiene el monitoreo y seguimiento de los eventos para coordinar acciones de respuesta y proteger a la población".

🌧️ Desde las 17h00 del 13 hasta las 06h00 del 14 de noviembre, se registraron 11 eventos adversos por lluvias en 3 provincias: 📍 Guayas: 8 inundaciones. 📍 Bolívar: 1 inundación y 1 hundimiento. 📍 Los Ríos: 1 inundación. Total: 10 inundaciones y 1 hundimiento. El Gobierno Nacional, a través de la SNGR, mantiene el monitoreo y seguimiento de los eventos para coordinar acciones de respuesta y proteger a la población. 🇪🇨 — Carolina Lozano (@carolozanohok) November 14, 2026

16 llamados de auxilio durante las lluvias en Guayaquil

En Guayaquil, las unidades de emergencia atendieron 16 llamados de auxilio durante las precipitaciones registradas durante la noche del 13 de noviembre

Entre las intervenciones del los Bomberos de Guayaquil constan:

Siete atenciones prehospitalarias.

Cuatro búsquedas de cuerpos de personas que habrían sido arrastradas por corrientes de agua.

de personas que habrían sido arrastradas por corrientes de agua. Dos evacuaciones debido a inundaciones.

🌧️ Balance de emergencias atendidas | 🗓️ 13/Nov/2026 Durante las lluvias registradas esta noche en Guayaquil nuestras unidades atendieron 16 llamados de auxilio en diversos sectores de la ciudad: 🚑 7 prehospitalarias 🛟 4 búsquedas de cuerpos de personas arrastradas por corrientes de agua 🌧️ 2 evacuaciones por inundación 🔥 2 conatos de incendio ⚠️ 1 custodia por caída de poste Con vías anegadas y condiciones adversas, el compromiso de nuestros bomberos se mantiene intacto para protegerte. #EstamosAquí #SiempreListos #Guayaquil — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) November 14, 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé que las precipitaciones y tormentas continúen hasta las 07:00 del domingo 15 de noviembre.

La Costa, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja están entre las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias de fuerte intensidad.

El organismo explicó que estas condiciones están relacionadas con la fase de madurez del fenómeno de El Niño, que favorece el fortalecimiento y la activación de las lluvias.