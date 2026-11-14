Lluvias dejan 10 inundaciones y un hundimiento en 3 provincias de Ecuador, este sábado 14
Entre la tarde del viernes 13 y la madrugada del sábado 14 de noviembre se reportaron 11 emergencias en Guayas, Bolívar y Los Ríos.
Las provincias de la Costa son las más afectadas por las inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño.
API.
Compartir
Actualizado:
14 nov 2026 - 08:04
Las lluvias registradas en Ecuador provocaron 11 emergencias en tres provincias, entre las 17:00 del viernes 13 y las 06:00 de este sábado 14 de noviembre de 2026, según informó Carolina Lozano, secretaria nacional de Gestión de Riesgos.
Según el reporte oficial, se contabilizaron 10 inundaciones y un hundimiento. Guayas concentró la mayor cantidad de emergencias, con ocho inundaciones.
La distribución de los incidentes fue la siguiente:
- Guayas: ocho inundaciones.
- Bolívar: una inundación y un hundimiento.
- Los Ríos: una inundación.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos aseguró que "mantiene el monitoreo y seguimiento de los eventos para coordinar acciones de respuesta y proteger a la población".
16 llamados de auxilio durante las lluvias en Guayaquil
En Guayaquil, las unidades de emergencia atendieron 16 llamados de auxilio durante las precipitaciones registradas durante la noche del 13 de noviembre
Entre las intervenciones del los Bomberos de Guayaquil constan:
- Siete atenciones prehospitalarias.
- Cuatro búsquedas de cuerpos de personas que habrían sido arrastradas por corrientes de agua.
- Dos evacuaciones debido a inundaciones.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé que las precipitaciones y tormentas continúen hasta las 07:00 del domingo 15 de noviembre.
La Costa, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja están entre las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias de fuerte intensidad.
El organismo explicó que estas condiciones están relacionadas con la fase de madurez del fenómeno de El Niño, que favorece el fortalecimiento y la activación de las lluvias.
Compartir